Est-ce que ce sont des crevettes grises ou des gambas ?

Ceux qui pensent que ce sont des crevettes grises, félicitation! Bon c’est vrai que la crevette, on la consomme beaucoup chez nous, surtout à la mer du Nord. Mais il existe en réalité plusieurs centaines de variétés de crevettes. Alors comment faire la distinction notamment entre une crevette grise, une " gamba ", un " scampo ", une langoustine… On vous dit tout. Là, c’est sûr que vous ne pourrez plus vous tromper !

La crevette grise, est-elle une langoustine ? Les langoustines sont plus grandes. - © AnnRos; Pixabay Ce n’est pas du tout la même chose. Elle se différencie d’abord par leur taille. La crevette grise est beaucoup plus petite. Elle mesure environ 3 à 5 cm. À l’inverse, la langoustine mesure entre 15 à 20 cm. Elle contient donc plus de chair ! Ce qui est tout à fait logique ! Non cuite, la crevette grise est évidemment grise mais également légèrement brune et translucide. Tandis que la langoustine tire vers l’orange. Cette dernière est également appelée homard norvégien en Angleterre. Mais alors quelle est la différence entre la langoustine et le homard ?

Quelle différence entre la langoustine et le homard ? Le homard est plus grand. - © Ksbaeg; Pixabay Visuellement la différence entre la langoustine et le homard est flagrante. La langoustine est plus petite que le homard. Les deux contiennent des pinces mais celles de la langoustine sont plus petites et accompagnées de pics. Sa chair est plus fragile que celle du homard. Elle doit donc être consommée très rapidement. La langoustine se dit aussi " scampo " en italien. Est-ce qu’une langoustine est un "scampo" ?

La langoustine est-elle un « scampo » ? Les scampis ont un chair plus ferme que les langoustines. - © Laborratte; Pixabay Ça se complique… En réalité dans certains pays comme en Italie, des scampis sont des langoustines. Mais ne vous y trompez pas, si vous commandez des scampis en Belgique, vous n’aurez pas des langoustines mais de grosses crevettes. La différence entre les deux est importante. La chair de la langoustine est beaucoup plus tendre que celle du "scampo" qui est ferme et compacte. La carapace est aussi différente. Celle de la langoustine peut facilement être coupée en deux et possède de petites pointes. Une autre grande nuance : le prix. La langoustine vaut 2 fois le prix de scampis.

Y-a-t-il une différence entre des gambas et des scampis ? Les gambas sont servies avec leur tête. - © EstudioWebDoce; Pixabay En réalité, il n’y a pas beaucoup de différences entre les deux. Ce sont de grosses crevettes. Le terme gambas est un mot espagnol et scampis, italien. Le goût est plus ou moins identique. Mais les scampis sont généralement présentés sans la tête alors que ce n’est pas le cas des gambas. En plus, les scampis sont des crevettes d’eau douce et les gambas d’eau de mer.