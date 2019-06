Les recettes de Max & Fanny : Thon mi-cuit en tataki

Thon mi-cuit en tataki avec une salade de wakamé - © Martin Godfroid

Max & Fanny: Le Foodgasm - Thon mi-cuit en tataki (19/90) - 10/06/2019 Le duo déjanté "Max et Fanny" te livre les secrets et recettes de menus simples mais raffinés... de quoi impressionner et surprendre tes invités comme jamais! La recette complète : www.rtbf.be/maxetfanny D'une durée de 10 minutes, le "Foodgasm" débarque deux fois par semaine accompagné de deux "Tutos" 100% cuisine à reproduire chez soi. Des capsules à savourer sans modération sur YouTube, Auvio, Facebook et Instagram .