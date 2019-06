Les recettes de Max & Fanny : Tempura de légumes et sucettes de mozzarella

Cette fois-ci dans "Max et Fanny", une recette spéciale végétarienne : des tempuras de légumes avec des sucettes de mozzarella. Et oui, même si Max n’est pas végétarien, il vous propose de tout et pour tout le monde. Et toujours dans la joie et la bonne humeur.

Pour 4 personnes – Préparation : 10 min – Cuisson : 5 min