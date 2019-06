Les recettes de Max & Fanny : Épaule de porc confite

Dans un plat allant au four, placer la viande, les oignons et les pommes en dessous de l’épaule. Verser le bouillon de poule, l’huile et le cidre. Enfourner d’abord à 240°C pendant 45 minutes et ensuite diminuer à 130°C pendant 3 heures et laisser confire. A mi-cuisson, ajouter quelques feuilles de sauge.