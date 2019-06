Yuman Village, un centre commercial qui s'inscrit dans l'économie circulaire ouvre à Bruxelles

Le centre commercial d’économie circulaire Yuman Village vient d’ouvrir ses portes à Bruxelles, à un jet de pierre des boutiques de luxe de l’avenue Louise… sur la chaussée de Charleroi (n°123).

Le lieu n’a pas été choisi au hasard : c’est un ancien garage qui a été transformé en un centre commercial durable. Un espace de vente de 800 m². "Le concept, explique Christel Droogmans, cofondatrice de Yuman Village, c’est de rassembler en un seul lieu des acteurs de l’économie circulaire qui offrent des produits de recyclage, d’upcycling et de seconde main. L’idée, ici, c’est de permettre au consommateur de consommer différemment et en 'one stop'". C’est-à-dire en donnant au consommateur la possibilité de faire une grande partie de ses achats non alimentaires au même endroit.

Quant à l’upcycling, c’est un processus qui consiste à récupérer des matériaux dont on n’a plus besoin pour les transformer en produits avec une valeur ajoutée. Là, pour la fête des pères, Yuman Village commercialise des gobelets fabriqués à partir de bouteilles de vin, des sous-verre fabriqués avec du cuir récupéré sur des vieux fauteuils, des ceintures fabriquées à partir de pneus.