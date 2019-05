Taycan, un lunch insolite dans un showroom

Si vous avez envie d’un lunch original, c’est ici que ça se passe. Manger dans un showroom de cuisine, ça n’arrive pas tous les jours et on est contentes de l’avoir fait ! Un menu à quatre mains, imaginé par deux cuisiniers en vogue dans notre plat pays, une adaptation aux régimes alimentaires (végétarien, sans gluten) et une symphonie dans l’assiette, voilà qui résume bien notre expérience. Situé à Zaventem, dans le showroom de l’enseigne Bulthaup, ce nouveau concept culinaire invite les amateurs de cuisine raffinée à profiter d’un menu en 4 services signé Isabelle Arpin et Nicolas Decloedt et ce, du 1er avril au 30 juin 2019.

Les cuisines ouvertes laissent voir les chefs travailler - © Chloé Rosier

Deux chefs Isabelle Arpin et Nicolas Decloedt - © Tribe Agency Respectivement chefs des restaurants Isabelle Arpin et Humus x Hortense, ils s’associent pour établir la carte présentée tout le long de ce projet. Isabelle Arpin a ouvert son propre restaurant éponyme (Isabelle Arpin) au n°362 de l’Avenue Louise. Sa cuisine c’est, avant tout, des produits simples, frais et de saison qu’elle magnifie derrière les fourneaux de sa cuisine ouverte et transforme en des plats élégants et raffinés. Son coéquipier dans cette aventure, Nicolas Decloedt, est chef du restaurant Humus x Hortense (près de Flagey à Bruxelles) et a été récompensé par le Gault & Millau en 2019 du prix du meilleur cuisinier de légumes. Sensible aux problèmes environnementaux et engagé dans un mode de vie durable il aime à travailler des produits frais, locaux, bio et de saison. Vous l’aurez compris, c’est deux là parlent la même langue et on est difficilement déçu du résultat.

Un lieu On ne vient pas manger chez Taycan uniquement pour les chefs mais également pour un lieu insolite et unique. Bulthaup dessine des cuisines depuis 1949 et a décidé, en 2006, de mélanger le savoir-faire technique avec le plaisir de dégustation. C’est à Gosselies qu’il inaugure l’idée et aujourd’hui, après le succès de la première enseigne, dans le point de vente de Zaventem, au centre des 850 mètres carrés de showroom. Une expérience visuelle et gustative, tout en profitant du repas 4 services à 49€. Pour parfaire le tout et, même si la météo n’est pas trop de leur côté cette année, l’espace propose une magnifique terrasse urbaine.

Des tables au milieu d'un showroom, on est presque perdu - © Aurore Martignoni

Un menu Le menu change toutes les trois semaines, tant au niveau des plats que des boissons donc vous n’aurez pas la chance de goûter le cocktail au gin, sirop de thym et d’origan. Une tuerie qui vous perturbe et vous enchante. Au menu ce mois-ci, asperges blanches, navet, épinards et émulsion de jaune d’œuf fumé, une création de Nicolas Decloedt. Rien n’est de trop dans cette composition, tout se répond et l’émulsion de jaune d’œuf est en parfaite harmonie avec les navets et la fraîcheur de l’asperge.

Des asperges blanches belges magnifiées - © Chloé Rosier

Un tartare de bœuf aux morilles et à la moutarde Tierenteyn accompagné de pain au levain, création d’Isabelle Arpin. Un grand moment de gastronomie où la viande rencontre la morille qui explose en bouche. Un tartare est souvent écœurant mais ce n’était pas le cas de celui-ci où la glace aux noix apporte juste ce qu’il faut pour rafraîchir le palais entre les bouchées de viande goûtue. Et on n’oublie surtout pas l’œuf de caille pour correspondre au tartare jusqu’au bout.

Un tartare qui va réveiller vos papilles - © Chloé Rosier

Une carotte laquée, condiment paksoy, lentilles vertes belges et jus de petit-lait réduit, de Nicolas Decoledt. Un plat qui peut poser question car on a peu l’habitude de n’avoir qu’un légume en roi dans l’assiette mais qui, au final, répond aux attentes. La carotte est encore un peu croquante, les lentilles (bien de chez nous) font plaisir et le champignon tout juste grillé amène une mâche différente. Un léger bémol pour le jus de petit-lait un peu aigre mais c’est affaire de goût.

Un carotte reine - © Chloé Rosier

On finit ce voyage culinaire avec l’ingrédient belge de la gourmandise par excellence : du chocolat. Il n’est bien sûr pas seul dans l’assiette puisqu’après les associations des plats précédents on aimerait continuer dans d’insolite et c’est chose faite : mousse chocolat cardamome, glace vanille et caramel au beurre salée qui croque sous la dent. Un dessert léger, frais et qui laisse une pointe de sel en bouche juste de quoi finir sur une touche originale comme on l’attend dans un lieu pareil avec des chefs de ce calibre.

On termine en beauté avec cette création au chocolat - © FXROMBOUTS.COM Un lunch tout en découverte, tant dans l’assiette que pour le décor. Un voyage chez nous et ailleurs. Un joli souvenir.