Resto Days étoilés : un menu gastronomique à 39€

Les Resto Days sont de retour du 7 au 16 juin.

Depuis 2010, le concept des RestoDays reste le même bien que la sélection s’étoffe : proposer des tables gastronomiques à un prix démocratiques. Plus de 25.000 couverts sont réservés pour chaque édition. La Belgique et le Luxembourg organisent chaque année 3 éditions dont une étoilée qui a lieu en Belgique au mois de juin depuis 2012.

L’occasion d’aller manger dans des restaurants gastronomiques et de se délecter de mets incroyables, sans se ruiner. En Belgique et au Luxembourg, une série de restaurants vous propose des lunchs ou dîners gastronomiques 3 services à 22€ le midi et 29€ le soir.

Les prix diffèrent en fonction de leur classement dans le guide Gault et Millau : les établissements avec un score de 12/20, 13/20 ou 14/20 proposeront des menus à 33€ à midi et 40€ le soir. Les menus des restaurants avec une note de minimum 15/20 ou 1 étoile Michelin s’élèvent au prix de 39€ à midi et 46€ le soir. Les restaurants 2 étoiles Michelin participants permettront de déguster leurs menus gastronomiques au prix de 54€ à midi et 61€ le soir.

Toutes les réservations des RestoDays se font en ligne via tablebooker. Vous trouverez d’abord les restaurants participants sur cette liste pour faire votre choix et pourrez ensuite passer à la réservation en ligne.

Nous avons déjà testé deux des tables proposées à Bruxelles : La Table de Mus et Le Passage. Vous ne serez pas déçu, allez-y les yeux fermés !