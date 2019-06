Des pâtes fraîches chez Voisin, au Châtelain

La réponse est non. On peut aussi aller chez Voisin!

“On a tous un voisin avec qui on s’entend bien, que l’on croise à un coin de rue et que l’on finit par inviter à manger chez soi pour prolonger une discussion tant agréable qu’imprévue”, expliquent les deux propriétaires.

Les lieux sont chaleureux, les tables un peu les unes sur les autres mais on n'est pas mécontent de savoir ce que les voisins ont pris pour choisir nous-mêmes ce qu'on va commander! Briques apparentes, parquet, tables marbrées et sièges en cuir, le restaurant est dans l'air du temps et on s'y sent bien. Et si vous aimez la couleur bleu pétrole qu'on voit actuellement partout, vous ne serez pas déçu.

Ce qu'on aime? Le côté pâtes fraîches à la belge. Le chef n'est pas là pour nous présenter des plats typiquement italiens mais bien des revisites de classiques de notre gastronomie. On vous parle ici du spaghetti bolo, des pâtes jambon-fromage, etc. le tout en version un peu plus classe que celle de votre cuisine.

Le titre vous dit tout, c'est la politique de la maison. Le chef Justin Châtelain élabore ses recettes et crée sa carte selon des critères de goût, de saison, d’esthétique et de provenance. La majorité des producteurs sont sélectionnés par Louis Jones et Maxime Grell et sont exclusivement issus du circuit court . Les assiettes proposées évoluent en fonction de la disponibilité des ingrédients, du local en veux-tu en voilà.

Ce qu'on a mangé

Nous avons joué la carte de la convivialité (histoire d'être raccord avec le lieu) et commencé avec deux cocktails (on nous les avait recommandé avant de venir) : mojito et gin revisité. Accompagné d'une planche mixte (le "mariage parfait"), on s'est échangé les cocktails et, rien à faire, impossible de savoir lequel est le meilleur (je garde une préférence pour mon gin rose, hyper girly). C’est Thomas Delvaux qui nous régale, le mixologiste propose une carte de cocktails adaptés aux goûts classiques et aux audacieux (qui veut de l’œuf dans son cocktail?). La planche n'est pas en reste, tout ça ne présage que du bon pour la suite!

L'idée sympa : comme son grand-frère Djo (dont on vous parlait ici), Voisin aime les apéros et certaines tables autour de nous n'étaient venues que pour ça, démarrer la soirée dans un cadre sympa avec des cocktails délicieux et une planche qui rempli déjà bien!