5 bricolages pour préparer Pâques avec vos enfants

Le temps file à toute allure et nous voici déjà arrivés à la dernière fête de l’année scolaire, Pâques ! Si vous avez la chance de pouvoir passer un peu de temps avec vos enfants durant cette semaine et les vacances qui arrivent, voici quelques idées de beaux bricolages faciles et amusants à réaliser pour les occuper. Du matériel simple et disponible partout, des idées faciles à réaliser... ce week-end sera créatif ou ne sera pas, pour le bonheur de nos lardons !

4 bricolages pour préparer Pâques avec vos kids - © Tous droits réservés Le chapeau lapin

Une assiette blanche en carton, un cutter, de la peinture ou des marqueurs, et le tour est joué ! Simple, rapide et ultra efficace ! Si toutefois le couvre-chef ne devait pas tenir sur la tête de vos enfants, coupez une section du contour du chapeau (2 ou 3 cm devraient suffire pour les plus petits enfants) de préférence à l'arrière du chapeau et agrafez les deux parties restantes ensemble.

Comment préparer Pâques avec vos kids ? - © Tous droits réservés Des oreilles de lapin Un gros élastique, des carrés de feutrine colorée, un pistolet à colle ou de la colle forte, un peu de savoir-faire, un petit coup de crayon et le tour est joué ! L'astuce pour faire tenir les oreilles bien droites : faites une petite entaille à la base de chaque oreille, et faites glisser un côté de l'oreille sur l'autre. De cette façon, vous rigidifierez la structure de celle-ci.

Comment préparer Pâques avec vos kids ? - © Tous droits réservés Des petits pots rigolos

Le pot de confiture est vide ? Chouette ! On le recycle en le recouvrant (ainsi que son couvercle) de peinture acrylique ou de peinture spéciale pour le verre. Quand le pot est sec, dessinez au feutre ou au pinceau un joli minois sur une partie du pot (lapin, ours, chat, poisson, papa, maman...) et le tour est joué ! Après que les cloches aient déposé leurs trésors dedans, on peut s'en servir pour la déco ou pour y mettre des petits bonbons, des bijoux, des fruits secs... Bref, joli, pratique et écologique car permet une belle initiation au recyclage des déchets !

Comment préparer Pâques avec vos kids ? - © Tous droits réservés Une guirlande de petits lapinous

Pour réaliser cette jolie guirlande, il vous faudra du beau papier peint (vintage, coloré...), un gabarit de lapin, poule ou autre que vous trouverez sur le net et de la ficelle. Rien de bien compliqué donc puisqu'il vous suffira de faire suivre le contour du gabarit par le plus petit de vos enfants, de les faire découper par le plus grand, de faire des petits trous pour faire passer la ficelle à intervalle réguliers et de faire poser les petits pompons au bas du dos des lapins par le moyen. Un chouette bricolage pour se la jouer collectif donc.