On l'appelle "beewrap" et c'est hyper facile à réaliser soi-même !

Et en plus c'est écologique! Alors on change nous explique tout ça!

Alors on change nous explique tout ça

Voici tout d'abord la liste du matériel dont vous avez besoin:

Un carré de tissu en coton pas trop épais

De la cire d’abeille en paillette ou à râper

2 feuilles de papier cuisson réutilisables

Une paire de ciseaux de couture

Une latte

Un marqueur ou un crayon

Une planche ou une protection pour la table

Un fer à repasser

PREMIERE ETAPE : découpez un carré de 30x30 cm (ou de la taille désirée) dans votre tissu. Pour une meilleure finition et éviter l'effilochage du tissu, vous pouvez cranter les bords de votre tissu aux ciseaux cranteurs;



DEUXIEME ETAPE : posez le carré de tissu sur la première feuille de papier cuisson;



TROISIEME ETAPE : éparpillez ensuite des pépites de cire d’abeille partout sur le tissu. Équilibrez bien la quantité de pépites!



QUATRIEME ETAPE : placez le second papier cuisson sur le tissu.



CINQUIEME ETAPE : repassez à température “coton”. La cire fond. Astuce : il est inutile de repasser l’arrière du tissu, car la cire le traverse et imperméabilise les deux côtés. Si besoin, remettre des pépites sur les zones non couvertes.



SIXIEME ETAPE : laissez refroidir pendant 5 minutes. Retirez les feuilles de cuisson et laissez sécher votre bee’wrap une petite heure.



Voilà, il est maintenant prêt à être utilisé !