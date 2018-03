Le papier peint revient dans nos intérieurs

Le papier peint à fleurs, jaunit, qui corne, qui se décolle, ... Digne d'un début de film d'horreur!

Sauf qu'aujourd'hui le papier peint revient en force et en modernité ! Il permet de rajeunir son intérieur et de donner une touche funky à une pièce un peu morne ou sombre. On vous parlait déjà ici des petites astuces pour donner de la perspective à une pièce grâce à la peinture.

Maintenant on vous donne des idées pour utiliser le papier peint dans toutes les pièces de la maison !