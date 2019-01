Recette pour fabriquer soi-même son rouge à lèvres bio

S'il y a bien un produit de beauté par excellence et cela depuis plusieurs des générations, c'est le rouge à lèvres. Aussi indispensables soit-il, ce maquillage que l'on trouve dans le commerce n'en est pas pour autant sain.

Si vous vous mettez à déchiffrer les étiquettes mentionnant sa composition, vous n'aurez qu'une envie, ne plus acheter que du bio ou mieux encore, le fabriquer vous-même. Un rouge à lèvres à prix mini et sans ingrédient potentiellement toxique ? C'est possible ! Il suffit de le fabriquer vous-même.

Ils sont faits de quoi, les rouges à lèvres ?

Des colorants bien entendu. Pour la plupart des colorants de synthèse dont certains sont même interdits, dans certains pays, à cause de leur toxicité jugée cancérigène. Du plomb, mais aussi de l'aluminium, du chrome, du cadmium et d'autres métaux toxiques, souvent en petite quantité. Du phénoxyéthanol ou des parabènes qui conservent mieux votre produit que votre capital santé. Ils sont connus pour créer des réactions allergiques fréquentes.

Même dans le bio, on emploie encore parfois de la lanoline, une espèce de cire constituée de graisse de mouton et potentiellement allergène elle aussi. Et tout cela sans parler des cires et des huiles qui sont utilisées, comme base, dans la majorité des produits. Dérivant de l'industrie pétrochimique, si elles ne semblent pas nocives pour la peau, elles vont justement polluer le foie une fois ingérées.

Rouge à lèvres home made, les ingrédients

Procurez-vous tous les ingrédients pour faire la base du rouge à lèvres. Cette base constitue la plus grande partie du produit. Vous la personnaliserez en y ajoutant des pigments.

Une cuillère à café de cire d'abeille ou de copeaux de cire

Une cuillère à café de beurre de mangue ou de karité

Une cuillère à café d'huile, comme l'huile d'amande ou l'huile d'olive

Pour la couleur, vous pouvez choisir l'un des composants suivant : de la poudre de betterave rouge (pour le rouge), de la poudre de cacao (pour le marron) ou de la cannelle pour un marron sombre.

Le matériel

Et de 1: des petits contenants. Il s'agit de petits pots ronds avec couvercle, de tubes en plastique vides ou de tubes de rouge à lèvres déjà existants, que vous pourrez vider. Si vous optez pour les contenants en plastique vides, vous pouvez les acheter neufs en ligne ou en boutique.

Et de 2 : un compte-gouttes. Celui-ci vous aidera à transposer du liquide dans un aussi petit contenant que des tubes. On peut s'en procurer pour vraiment pas cher à la pharmacie.

Comment procéder ?