Astuces beauté à base de miel

Vous pensez que le miel n'est bon que pour les pâtisseries ou pour sucrer les tisanes et les tartines? Détrompez-vous, il est à la base de nombreux produits cosmétiques.

Ses propriétés antioxydantes, sa grande proportion en vitamines et en enzymes naturels, ainsi que son effet nettoyant et hydratant l'ont converti en un produit naturel vivement recommandé pour le soin et l'entretien de la peau et des cheveux.