3 recettes de peeling bio à faire chez soi

Il y a des jours où on ne voit que lui, cet épiderme en berne que même plusieurs nuits récupératrices ne parviennent pas à dégriser. La bonne nouvelle : l'hiver est la période idéale pour faire peau neuve sans risque de pigmentation liée au soleil.

Envie de donner un coup de jeune à votre visage ? Pour cela, rien n'est plus simple ! Il suffit d'ouvrir les placards de votre cuisine. On y trouve tous les ingrédients pour réaliser des recettes de peeling maison, inspirées de nos aînées.

Le peeling du visage, c'est quoi ?

D'une manière générale, le peeling, ou « microdermabrasion », a pour but de faire « peler » la peau pour renouveler les couches supérieures de l'épiderme. Il fonctionne en gros comme le ferait un gommage, mais de façon plus profonde.

C'est un procédé qui traite les taches, mais aussi les petites rides. Le teint du visage sera ainsi plus éclatant. Le fait d'éliminer les premières couches de la peau réactivera la production naturelle de collagène. De nouvelles cellules se formeront pour un teint visiblement plus frais et plus tonique.

Recette du peeling au sel, exfoliant et purifiant

Cette recette est connue pour être assez puissante.

4 verres de sel marin fin,

un verre d'huile d'olives,

un verre d'huile d'amandes,

plusieurs gouttes d'essence de lavande.

Mélanger le sel et les huiles dans un récipient, puis ajoutez l'essence de lavande dès que vous obtenez une pâte bien intégrée. Pour l'appliquer, effectuez des massages circulaires et n'appliquez pas plus de deux cuillères à la fois. Laissez agir pendant quelques minutes puis rincez à l'eau tiède.

Vous pourrez répéter cette opération 2 fois par semaine. Ainsi, on élimine les cellules mortes de l'épiderme et on participe à la régénérescence des cellules tout en purifiant la peau. Grâce à l'huile d'olive contenue dans la préparation, on est assuré de bien nourrir la peau.

Recette du peeling aux fruits, pour les peaux grasses ou à tendance acnéique

Si vous avez la peau grasse, vous pouvez l'exfolier et la purifier de façon efficace en utilisant un peeling aux fruits, et plus particulièrement au citron. Ce dernier contient en effet une grande quantité d'AHA qui éliminent les cellules mortes de la surface de la peau tout en stimulant la production de collagène. Votre peau va ainsi être assainie en profondeur et elle va devenir plus tonique et plus souple. Les cicatrices récentes vont également être atténuées.

Pour réaliser ce soin exfoliant, rien de plus simple, il suffit de couper une tranche de citron bio, d'en extraire un peu de jus et de l'appliquer sur votre visage, en évitant le contour des yeux, à l'aide d'un coton. Laissez poser une à deux minutes et rincez abondamment à l'eau claire.

Recette du peeling aux flocons d'avoine, pour les peaux sensibles et réactives

Mélangez au choix à votre avoine :

de l'eau,

du lait, ou

de l'huile d'amande douce. Elle est parfaite pour assouplir la peau et accélérer la réparation cellulaire.

Vous pouvez laisser gonfler l'avoine en la mélangeant une heure avant votre soin avec le liquide de votre choix, ce qui la rendra plus souple et donc encore plus douce. La pâte obtenue peut être appliquée, avec des mouvements circulaires, sur l'ensemble du visage et du décolleté.

Laissez poser quelques minutes pour que la peau s'imprègne de toutes les vertus apaisantes et adoucissantes de l'avoine, puis rincez à l'eau tiède. Riches en fibres, les flocons d'avoine sont aussi gorgés de minéraux et vitamines. Moins abrasifs que le sucre, ils sont pourtant d'une efficacité redoutable pour redonner à votre peau douceur et éclat.

L'avoine, par ses propriétés adoucissantes, reminéralisantes et restructurantes, va apporter à votre épiderme, en plus de l'action mécanique des flocons, tout ce dont il a besoin pour se reconstruire.