Un train à grande vitesse sur le thème Hello Kitty au Japon

Un shinkanzen (train à grande vitesse) sur le thème félin et très kawaii de Hello Kitty circulera dès le 30 juin au Japon.

De couleur rose, ce train spécial de la West Japan Railway Co. est décoré de rubans représentants la "connexion" et "le lien" entre les passagers et les régions de l'ouest du Japon, destinations dont il fait la promotion.

Deux wagons comporteront une déco ponctuée de coeurs, de bulles et d'affichages promotionnels pour les destinations de Shimane, Tottori, Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi et Fukuoka.

Un espace de vente de marchandises Hello Kitty proposera par ailleurs des sucreries, des boissons, des montres ou encore les films de la franchises. Les passagers pourront se faire tirer le portrait aux côtés d'une mascotte Hello Kitty grandeur nature.

Ce train rejoint la myriade d'avions, chambres d'hôtel, cafés et restaurants dédiés au petit félin, qui a notamment séduit la compagnie aérienne EVA Air.

JR West a publié des images de l'intérieur du train, ainsi que les horaires du Shinkansen Hello Kitty. À partir du 30 juin, il effectuera la liaison vers Hakata et Shin-Osaka.

