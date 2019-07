Un sympathique Batman sillonne les Etats-Unis pour sauver les animaux abandonnés

Tous les fans du personnage le savent : Batman n’a pas de superpouvoirs. Si ce n’est que le célèbre héros inspire désormais un bon samaritain américain, qui s’est donné pour but de sauver les animaux en détresse, abandonnés par leur propriétaire. Il a même créé une association, Batman4Paws, en 2018.

Ainsi, Chris Van Dorn (de son vrai nom) parcourt depuis plus d’un an la Floride, et parfois aussi le reste des Etats-Unis, à bord de sa Batmobile (comprenez : son Honda Accord). Si son identité est désormais connue, il souhaitait d’abord garder l’anonymat, d’où le costume de superhéros. Il explique ainsi : "Lorsque j’étais petit, j’ai toujours admiré les valeurs des super-héros, comme Batman. L’idée de Batman4Paws est née ainsi : je me donne comme mission de sauver les animaux dans le besoin, en portant un costume de Batman. Je souhaite devenir une sorte de symbole pour l’aide des bêtes dans le besoin".

Son identité est devenue publique en mai dernier, lorsque la plateforme de financement participatif GoFundMe lui a décerné le titre de "héros". Grâce aux dons issus de ce crowdfunding, il souhaite acheter un van, afin que cette nouvelle Batmobile puisse lui permettre de transporter plus d’animaux au cours de ses missions.

Concrètement, lorsqu’il croise des animaux abandonnés et destinés à être euthanasiés, en rue ou dans des refuges, il s’empresse de le capturer et publie une photo (souvent attendrissante et originale) sur ses réseaux sociaux. Le but : trouver au plus vite une nouvelle famille pour l’adopter. Ce sont d’ailleurs ces gens qui sont selon lui "les vrais héros, car ils offrent un toit aux animaux abandonnés".