Un motard belge sauve un chaton couché au milieu de la route

La vidéo qui fait le buzz en ce moment et qui fait couler quelques larmes.

Un jeune motard belge circulait le 29 août sur la R5 vers Mons quand il a aperçu une petite boule de poils roux tétanisée au milieu de la route. Quentin Leroy (vidéaste de métier) s’arrête sur la bande d’arrêt d’urgence et court vers le chaton. Un automobiliste s’est également arrêté et a accompagné le jeune homme dans la récupération du chaton en faisant des signes aux voitures qui passaient. Ils ont récupéré le petit chat qui regarde son sauveur avec des grands yeux apeurés et qui fait fondre toute la Belgique.

Le motard n’ayant rien avec lui pour emmener le chaton, il le confie à l’automobiliste qui amènera le chaton dans une association (catrescue) où il attend d’être transféré dans sa famille d’accueil.

Une histoire qui finit bien mais qui est une exception puisque les abandons d’animaux font de nombreuses victimes chaque année.