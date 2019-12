Un chien kidnappé fait 3200 km avec 30 personnes pour rentrer chez lui

Zeus, un pitbull de 9 ans a été kidnappé le 30 octobre.

Sa maitresse, Cassandra Rasmussen a été cambriolée chez elle dans le Montana et, en plus de son sac à main et de son argent, c’est son compagnon poilu qui a été enlevé !

Le magazine 7sur7 relate l’aventure de ce petit chien qui, bien entouré a pu retrouver sa famille (oui, on vous spoile la fin de l’histoire).

Cassandra, en panique et désespérée de retrouver son chien, reçoit finalement un appel de la police qui lui explique que le voleur a été arrêté à Charleston, petite ville historique de la Côte Est des Etats-Unis. Zeus est dans un refuge et ils ont pu retrouver la trace de sa maitresse grâce à la puce d’identification (on ne le répétera donc jamais assez, ses puces sont importantes !).

Le problème c’est que le chien est trop gros pour pouvoir être ramené en avion et que Cassandra, mère célibataire, ne peut pas prendre de jours de congé pour traverser le pays et les 3200 km qui les sépare.

Histoire qui aurait pu se terminer dans la tristesse si ce n’était sans la page Paws Volunteer Transport où une trentaine de bénévoles se sont mobilisés et organisés pour créer une chaîne de voitures et réussir à rejoindre le Montana depuis Charleston.

Zeus a donc retraversé les Etats-Unis en passant quelques heures avec diverses familles, très heureuses de participer à ce petit miracle de Noël qui, avouons-le, nous tire quelques larmes. Des retrouvailles émouvantes !