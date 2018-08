Qu'est-ce que le glouton, l'animal le plus féroce du Grand Nord ?

On l’appelle le “wolverine“ en anglais et c’est l’animal le plus impitoyable du Grand Nord. Voici le glouton.

Le glouton est un mammifère solitaire qui vit dans la taïga et la toundra en Amérique du Nord et en Eurasie.

Parmi ses proies : des rongeurs, des lièvres, des œufs d'oiseaux mais aussi des animaux beaucoup plus gros comme des caribous, pouvant peser jusqu'à 10 fois leur poids.

Un opportuniste très vorace

Il peut pourchasser ses proies sur plus de 40 km. Mais, malgré ses aptitudes pour la chasse, c'est avant tout un opportuniste.

La majeure partie de son régime alimentaire est en effet composée de carcasses. Et pour les dévorer, il n'hésite pas à attaquer des grands prédateurs pour leur dérober le butin de leur chasse.

À lui seul, il peut tuer un lynx ou faire fuir une meute de loups. Il peut même faire face à un ours afin de protéger son repas. On l’appelle le glouton et son nom vient de sa principale caractéristique : sa voracité.