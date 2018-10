Pourquoi adopter un chat noir?

Les superstitions sont tenaces et de pauvres chats noirs sont maltraités et abandonnés depuis l’Égypte antique du simple fait de leur couleur qui porterait malchance.

Des études le prouvent, un chat noir a plus de (mal)chance d'être abandonné et a beaucoup moins de chance d'être adopté dans un refuge. Ça vous révolte? Nous aussi!

Dans le salon, le déhancher d'un fauve, la couleur d'une panthère, c'est Bagheera qui débarque chez vous! Et en plus ses griffes sont moins dangereuses qu'un vrai fauve donc on dit oui !

Bon, pas plus beaux en soi mais, comme le noir fait ressortir les couleurs, les yeux jaunes, verts ou bleus de votre matou seront plus étincelants que ceux d'un autre.

Y a pas à dire, un chat noir ça a la classe naturellement. Et pour le déguiser, un simple ruban blanc et le voilà en smoking !

Votre ami ne veut plus venir chez vous sous prétexte que vous avez adopté un petit chat noir? Et bien bon débarras !

8. Ils sont calins et plein d'amour

Il vous accueille le soir ! - © sdominick - Getty Images/iStockphoto

Ce n'est peut-être pas inhérent à leur couleur mais le fait d'avoir été abandonné et de vous avoir trouvé leur donnera envie de vous aimer, de vous câliner, de vous suivre partout et de vous parler et ça, on vous le dit d'expérience ;)