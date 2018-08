Pour la journée mondiale du chat, découverte d'un guide pour rendre son chat heureux

Paru en novembre 2017 en néerlandais et déjà vendu à 14.000 exemplaires, le premier livre de la thérapeute comportementale Anneleen Bru s'adresse à tous, que vous soyez amateurs de chats ou travailliez quotidiennement avec ceux-ci. Cet ouvrage vous permettra de mieux comprendre votre animal, d’améliorer votre relation avec lui et de le rendre encore plus heureux (parce qu'il l'est surement déjà!)

" Il n’est pas nécessaire de suivre l’ensemble des conseils aveuglément, mais de les avoir à l’esprit lorsque l’on s’occupe de son chat. Après quelques semaines seulement vous constaterez que votre chat se comporte déjà différemment et que vous en avez plus de plaisir. C’est bien ça le but n’est-ce pas ? ", explique Anneleen.

En ne le prenant pas dans vos bras, en le caressant moins et de préférence uniquement autour de la tête et au lieu de lui faire des “bisous”, laissez vos yeux se fermer doucement. Parce que les chats ne sont pas des humains, ils ne communiquent pas de la même manière. Si un câlin en serrant fort votre soeur dans les bras la fera comprendre que vous lui témoigner votre amour, votre chat ne le comprendra pas du tout comme ça.

Qu'est ce qu'on y apprend?

Loin d'être un petit guide de quelques pages avec de jolies photos, ce livre est conséquent et vous en apprend réellement sur les comportements du chat. Cela va plus loin que ce que l'on voit d'habitude qui ne s'attache qu'à vous expliquer qu'un chat la queue en l'air et le poil hérissé n'est pas content (non c'est vrai? J'aurais jamais cru...).

Vous y apprendrez les couleurs qu'un chat peut voir, comment avec cette information, jouer avec lui au mieux. On vous expliquera comment ses poils fonctionnent et ce qu'il ressent lorsqu'on le caresse. Vous comprendrez mieux votre félin et c'est là le meilleur départ pour une cohabitation parfaite et un bonheur partagé.

