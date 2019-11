Potato, le chat qui réussit mieux que vous sur Instagram

La plupart des influenceurs postent des photos de leur corps parfait ou de leurs voyages incroyables ce qui nous fait nous sentir plutôt misérable en comparaison.

C’est peut-être une des raisons du succès de ce chat roux un peu différent des autres. Ses yeux verts et noirs sont disproportionnés par rapport à sa tête et lui donnent un petit air du chat de Shrek (bien qu’il soit un peu plus rondelet). Chose qui a directement frappé Ashley Norlien, sa propriétaire, lorsqu’elle l’a adopté il y a deux ans. Elle n’a pas pu s’empêcher (comme tous les propriétaires de chats nous direz-vous) de prendre des photos et de les poster sur les réseaux sociaux.

La différence de Potato (le chat) lui a valu son petit succès car au final, c’est l’originalité qui compte ! Deux ans après son adoption, Potato a plus de 35.000 followers et continue son ascension sur Instagram.

Sa maîtresse ne connaît pas l’origine de cette différence mais elle pense que c’est un problème génétique. Il nous faudrait l’avis d’un vétérinaire pour décrypter cette étrange affection.