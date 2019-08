Les adresses de la rédac : le New Chattouille, un bar à chat tout doux, tout cosy

Tendance est allé chercher des câlins tout doux et tout chaud dans une petit bar à chats au cœur de Saint-Gilles.

On vous parlait dans cet article du bien fait que les bars à chats peuvent procurer. Du coup on s'est dit qu'on allait rendre une petite visite au New Chattouille qui a (ré)ouvert mi-novembre.

La patronne actuelle a quitté son emploi dans les Télécoms pour reprendre la gestion de ce bar à chats qui tombait en désuétude après que l'ancienne gérante ait décidé de fonder une famille. Elle avait déjà pensé à changer d'emploi et ouvrir un hôtel pour chat mais l'idée de permettre à des chats de (re)trouver une famille grâce au bar lui permettait de continuer sa mission.

Depuis l'ouverture, déjà 6 chats ont été adoptés dans des familles!

Ce qu'on apprécie : les familles ne sont pas choisies au hasard. Il faut montrer patte blanche (c'est le cas de la dire) pour pouvoir adopter un petit compagnon! Ce n'est pas un magasin de chats, c'est un endroit pour permettre aux animaux de gambader, de rencontrer des gens qui leur feront des câlins (parce qu'ils aiment être vénérés) et permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité d'en avoir un chez eux, de pouvoir malgré tout partager un moment de ronronnement avec une petite boule de poils.

Le bar est petit (une vingtaine de place) et ne désempli pas les weekends. La patronne a voulu le lieu cosy, comme à la maison et chat-leureux.

