Le palmarès 2019 des noms d’animaux de compagnie

Quels sont les noms les plus tendance donnés aux chiens et aux chats en 2019 ?

Animaux-Relax.com vous dévoile son palmarès 2019 des noms d’animaux de compagnie. Ce sont les prénoms de 8.650 chats et de 14.563 chiens qui ont apporté leur contribution à cette enquête. Les animaux sont tous nés à partir du 1er janvier de cette année. A quels noms répondent les aboiements et les miaulements de nos chers compagnons à quatre pattes en 2019 ?

Peu de surprises dans les noms en " P "

Le Livre des Origines Français (LOF) a instauré une lettre de référence annuelle depuis 1926. Une manière d’inciter chaque année au changement et à la créativité, sans pour autant choisir des lettres trop contraignantes. L’année officielle de la lettre "P" a été relativement bien respectée, les noms donnés à la plupart des animaux de compagnie en 2019 commençant par cette consonne.

Dans le top 20 des chats comme des chiens, on retrouve quelques références au Roi lion : Nala, Pumba ou encore Simba ont du succès et sont des habitués du haut du classement depuis quelques années déjà. Comme ce grand classique de Walt Disney a été adapté une seconde fois au cinéma cette année, ce n’est pas étonnant de les voir figurer en bonne place. Ce qui explique aussi quelques rares entorses à la lettre " P ". Quel que soit l’animal, on voit aussi apparaître d’autres similitudes cette année, notamment pour Pirate, Perle, Pixel, Pookie et Naya.

Chez les chiens, " Perle " arrive en haut du podium

1. Perle, c’est un nom tout trouvé pour votre petit trésor sur pattes ! Il arrive en tête du classement des noms de chiens en étant le plus donné aux femelles nées en 2019.

2. Pixel, ça donne un côté un peu geek mais tellement drôle ! Et puis, ça change un peu des grands classiques, même si c’est en train d’en devenir un !

3. Pookie, ça sonne bien. Puis l’artiste Aya Nakamura a justement sorti une chanson du même nom. Ce n’est donc pas une coïncidence s’il a été tant donné.

La suite du classement recèle à la fois des grands classiques et des noms plus originaux. A commencer par Pirate (4e), sûrement pour son côté gredin et filou. Quant à Praline (6e) et à Cookie (20e), leur côté craquant méritait bien le nom d’une gourmandise. On a aussi une touche de rose avec Pink (7e) et Pinky (17e). Prada (8e) illustre le succès de la marque éponyme et Rocky (14e) fait un clin d’œil au fameux héros de cinéma.

Chez les chats, Sa " Miajesté " c’est " Pablo "

1. Pablo, c’est un nom rigolo pour un félin. Une intonation espagnole : serait-ce parce que la sieste fait aussi partie de sa culture ?

2. Pilou, ça fait penser à une peluche, sûrement pour illustrer le côté " tout doux " de ce joli matou.

3. Pacha, ce jeu de mots est aussi célèbre qu’indémodable. Ça va vraiment bien à un chat qui mène souvent une vie de roi, avec un côté "pépère" et sans-gêne.

Prince (7e) reste un peu dans la logique de Pacha : on semble aimer la noblesse chez les chats. Pepsie (10e) rappelle le succès d’une marque de boisson, tout comme Pépito (11e) celui de petits gâteaux. On reste dans le comestible avec Pop-corn (15e), car il faut bien avouer qu’avec leur bouille et leurs mimiques ils sont à croquer !

De nouveaux classiques remplacent les anciens noms

On peut dire que les noms les plus donnés restent parmi les " nouveaux classiques " pour les animaux de compagnie. Par contre, on observe depuis quelques années le recul des noms plus traditionnels. Chez les chiens, les Praline (6e), Pistache (18e) et autres Poupette (19e) sont relégués au fond du top 20. Idem pour Minette (13e) ou Gribouille (16e) chez les chats. Mais c’est peut-être aussi la lettre " P " qui inspire différemment les propriétaires d’animaux en 2019. A voir si la tendance se confirmera en 2020 !

A propos de l’enquête : Les résultats sont issus des données collectées entre le 1er janvier 2019 et le 15 septembre 2019. Les données de l’enquête ont été rassemblées et traitées par le comparateur d’assurances animaux http://animaux-relax.com. L’analyse se base sur plus de 14.563 chiens et 8650 chats, nés à partir du 1er janvier 2019.