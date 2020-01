Le NewFoundland, le chien qui ressemblait à un ours

Le NewFoundland ou Terre-Neuve est un chien qui revient à la mode.

Sans grande originalité, son nom lui vient de sa terre d’origine, l’île canadienne de Terre-Neuve. Il a la particularité d’avoir les pattes palmées (ce qui explique son goût pour l’eau), une fourrure très épaisse (puisqu’il vivait les rudes hivers canadiens), et un sous-poil dense qui l’aidait justement à résister au froid du Grand Nord.

Si vous connaissez probablement ce chien de nom, il avait quelque peu disparu des radars puisqu’il n’était plus très à la mode. Les petits chiens ont fait leur temps (même s’ils restent tous des adorables boules de poils) et c’est le retour des grands chiens pour les foyers qui ont la place. Parce que ce chien est une des plus grand qui existe sur Terre. Il peut mesurer jusqu’à 90 cm de hauteur et peser 80 kg. C’est sûr que ça fait mal aux jambes quand il vient s’asseoir sur vos genoux !

On vous a trouvé quelques photos instagram qui montrent comme ce chien peut ressembler à un ours.