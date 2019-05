Grumpy Cat est décédé

Une mauvaise nouvelle pour la planète people-chat, un des félins les plus célèbres du monde est décédé.

Âgé de 7 ans,elle est décédée suite aux complications d'un problème urinaire. Le chat était le plus célèbre du monde avec un nombre incalculable de gifs et de marchandising dérivé. Avec 2,4 millions d'abonnés sur Instagram et près de 1,5 million sur Twitter, Grumpy Cat nous a donné le sourire pendant des années.

Tardar Sauce, de son vrai nom, avait été découverte sur internet le 23 septembre 2012, quand Bryan Bundesen, (le frère de Tabatha, la propriétaire de Grumpy), avait publié des photos du chat sur le site Reddit. Devenue une star en très peu de temps (plus d'un millions de like en 48h sur Imgur pour sa première photo), on avait pris l'habitude de la voir régulièrement dans nos conversations messenger et sur nos écrans. Elle passait dans des émissions télévisées aux USA (American Idol, Good Morning America) et avait même eu sa propre émission à Noël.