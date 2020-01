Simon Young, chef des opérations passager à l’aéroport international de Southampton, a déclaré à Metro : "Avoir des chiens de thérapie dans notre aéroport profitera non seulement à nos passagers mais aussi à notre personnel. Les compagnons à quatre pattes sont bien connus pour stimuler le bonheur général , le bien-être ainsi que la bonne humeur et nous sommes très heureux de les accueillir dans la famille de l’aéroport de Southampton."

Pour certaines personnes, l’avion est un moment difficile à passer mais les nouveaux employés à 4 pattes de l’aéroport anglais de Southampton vont peut-être aider certains d’entre eux. Ils devraient être une fonction semi-permanente à l’aéroport et patrouilleront les terminaux une fois par semaine. Ce sont des chiens de l’ association caritative Therapy Dogs Nationwide (TND) qui ont déjà de l’expérience en réconfort et en thérapie canine.

Des chiens aident les voyageurs nerveux à l'aéroport de Southampton - © Mark Makela - Getty Images

Southampton a décidé de commencer ce service à la personne après que l’aéroport d’Aberdeen a influé le mouvement en devenant le premier aéroport du Royaume-Uni à proposer une aide canine. Ils ont embauché une équipe canine important en mai 2019, composée de 14 chiens, dont trois goldens retrievers, deux bergers allemands, deux beagles, un Leonberg et un carlin.

La thérapie assistée par animal (AAT) est de plus en plus populaire en Angleterre. Des chiens et d’autres animaux sont souvent envoyés dans des maisons de repos, des écoles, des universités ou des hôpitaux. Pour les personnes socialement isolées ou souffrant de maladies (mentales et physiques), les chiens de thérapie peuvent apporter un confort indispensable. Selon les autorités de l’aéroport, le simple fait de caresser un chien peut ralentir le rythme cardiaque d’une personne et réduire sa tension artérielle.

Une aide précieuse et adorable pour les gens qui ont peur de l’avion !