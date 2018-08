Connaissez-vous les raies pastenagues?

Des raies venimeuses font leur apparition le long des plages méditerranéennes. Ce sont les raies pastenagues.

D'habitude cantonnées au grand large, ces raies pastenagues violettes se rapprochent des côtes, attirées par les fortes chaleurs.

Les températures, pouvant atteindre 28 °C après une canicule, offrent un cadre idéal aux femelles pour mettre bas. Plus d'une centaine d'individus a récemment été signalée le long de la Côte d'Azur.

Pas dangereuse pour l’homme

Cette espèce pouvant atteindre 95 cm d'envergure est dotée d’un, deux ou trois dards venimeux. Ils sont faits pour transpercer facilement la chair des requins qui est très dure.

Même si cette espèce ne s'attaque pas à l'homme, elle peut néanmoins charger et piquer si elle se sent menacée. Il ne faut surtout pas essayer d'enlever le dard soi-même. C’est un dard qui est dentelé et donc qui s'enfonce assez profondément dans la peau. Sa piqure n'est pas mortelle pour un adulte en bonne santé mais elle nécessite une hospitalisation d'urgence et peut provoquer des troubles neurologiques.