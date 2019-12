Ces échelles qui permettent aux chats d'appartement de sortir quand ils le veulent

On en trouve dans tous les pays même si cela reste minoritaire.

On se demande d’ailleurs quand on en verra à Bruxelles !

Cette nouvelle tendance entre l’architecture et la déco permet aux félins d’appartement de pouvoir vivre leur vie de baroudeur sans demander la permission et surtout, sans ennuyer leurs maîtres. Le principe : les barreaux d’une échelle (parfois géante) sont intégrés à la façade (avant ou arrière) d’un immeuble et permettent au chat de descendre dans la rue. Un brin dangereux pour les chats qui n’y sont pas habitués mais pour ceux qui ont dû déménager et passer d’une maison avec jardin à un appartement sans balcon, cela leur permet de continuer à se balader et à surveiller leur territoire.

Il est cependant important de ne pas les mettre en danger en leur proposant cet accessoire alors que vous habitez en pleine ville ou le long d’une route à fort passage. Tout chat qui sort risque de provoquer ou de subir des accidents donc prudence !

Voici quelques réalisations qui vous donneront peut-être des idées.