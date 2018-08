Ce petit singe hors du commun est gravement menacé

Son nez plat et ses couleurs prononcées le distinguent d'autres singes. Voici le Rhinopithèque de Roxellane.

Il mesure entre 45 et 70 centimètres. Doté d’un nez plat et d’un pelage très coloré, il se distingue des autres singes. Les spécimens aux couleurs les plus prononcées sont les mâles adultes. La couleur peut également être un indicateur d’âge. Plus ces petits singes sont âgés, plus ils sont orangés. Le Rhinopithèque de Roxellane se trouve dans le centre de la Chine, dans des montagnes couvertes de forêts. Et cela n’est pas un hasard puisqu’il passe jusqu'à 97 % de son temps perché dans les arbres. Il y trouve l'essentiel de sa nourriture et c’est aussi un refuge face aux prédateurs.

Une espèce menacée

Le Rhinopithèque de Roxellane cache un autre talent. Pour communiquer, il peut produire des cris sans bouger le visage, à la manière d'un ventriloque. Aujourd'hui, cette espèce s'ajoute à la longue liste des espèces menacées. Il est même considéré comme étant gravement menacé. Il est victime de l'expansion agricole, du braconnage et du tourisme. Résultat ? En 40 ans, sa population a été divisée par deux.