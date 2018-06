À la rencontre du ligre, un croisement entre un tigre et...un lion. Jusqu'où ira la cupidité de l'homme?

Un lion croisé avec un tigre ? C’est possible et ça s’appelle un ligre.

C’est le plus gros félin au monde. Hercule, n’est ni un lion, ni un tigre mais un ligre. Il s’agit d’un croisement entre les deux espèces. Si elles sont séparées par sept millions d’années d’évolution, il leur reste néanmoins assez de patrimoine génétique en commun pour que le croisement soit possible.

Hercule mesure 3,33 mètres de long et pèse pas moins de 418 kilos. Né aux États-Unis, le ligre pèse quasiment deux fois plus que ses deux parents. Un lion pèse, en moyenne, 190 kilos alors qu’une tigresse en bonne santé avoisine les 105 kilos. Toutefois, en dépit de sa taille impressionnante, ce félin ne pourrait survivre à l’état sauvage en raison de sa lenteur, qui l’empêcherait de chasser des proies.

Une créature interdite à Taïwan

Dans la nature, une telle hybridation n’existe pas puisque les deux espèces vivent dans deux milieux géographiques différents. Cette chimère est donc l’oeuvre de l’homme, voulant ainsi tirer profit de cette curiosité génétique. C’est pourquoi, de nombreux pays comme Taïwan ont interdit les croisements entre les deux félins. Pourtant, de nombreux propriétaires continuent les accouplements, dans un but commercial.

À ce jour, une centaine de ligres vivent en captivité à travers le monde.