Zinc, boui-boui, bouchon, taverne ou estaminet, ce n'est pas la même chose !

D'après le Larousse, c'est un café ou un cabaret médiocre, sinon une gargote . Dans le langage jurassien, ce terme péjoratif prend tout son sens puisqu'il désigne un "misérable taudis". On a découvert ce mot pour la première fois en 1854 dans l’œuvre d'Alexandre Privat d'Anglemont titré "Paris Anecdote". On apprend alors qu'un boui-boui correspond à un théâtre de bas étage, un théâtre de marionnettes même ! On est très loin de la petite gargote nichée dans le fin fond d'une impasse que l'on peut recommander pour la qualité de sa cuisine.

Bouchon

Y aurait-il un sens à ouvrir un bouchon à Paris ou Marseille ? Non, certainement. Car cette adresse typique de la capitale des Gaules est loin d'être un simple bistrot et son concept est intimement lié au patrimoine lyonnais. Dans le patois local, "bousche" fait référence à un fagot de branches. Jadis, on accrochait une botte de rameaux à la porte des restaurants. On voulait notamment se distinguer des auberges.

Originellement, les bouchons sont installés dans le quartier de la Croix-Rousse, réservé à la fabrication de la soie, où travaillaient les canuts. Distingués par leurs nappes à carreaux rouges et l'espace restreint entre les tables pour faciliter les échanges entre les convives qui ne se connaissent pas nécessairement, les bouchons servent les recettes emblématiques de la gastronomie lyonnaise : le tablier de sapeur, les grattons, la cervelle de canut...