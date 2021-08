WitchTok : sorcières et pratiques occultes font le buzz sur Tiktok mais avec quels dangers ?

"WitchTok", "SpiritualTikTok", "AstrologyTikTok", différents noms pour un même phénomène : la volonté de se regrouper autour de l’inconnu et du mystérieux.

Nous ne parlons pas ici de vaudou ou de sorcellerie moyenâgeuse, la tendance est plus large et regroupe en fait plusieurs types de mystiques. TikTok voit une déferlante de vidéos de rituels, de sorts, de cristaux de guérison, de lectures de cartes de tarot et de prédictions astrologiques.

Sur TikTok, les vidéos avec le hashtag #witchtok ont ​​accumulé plus de 11 milliards de vues. Une tendance que l’on retrouve sur les réseaux sociaux mais qui est le reflet d’un mouvement générique puisque de nombreux astrologues et autres voyants ont vu leur clientèle augmenter pendant la pandémie, temps d’incertitude et de stress pour beaucoup et surtout les plus jeunes. Et ce phénomène est visible partout dans le monde, l’application d’astrologie Co-Star a été téléchargée 20 millions de fois aux États-Unis, sans aucune dépense en publicité, a expliqué un porte-parole à CNN.

Selon James Alcock, professeur de psychologie à l’Université de York qui étudie les croyances parapsychologiques, cela n’est pas si étonnant et même plutôt prévisible puisque les gens se sont tournés vers les pratiques spirituelles et l’astrologie dans des moments plus difficiles de l’histoire.