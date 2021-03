Votez pour les femmes, elles seraient plus susceptibles de tenir leurs promesses de campagne.

Plus il y a de femmes au sein d'un gouvernement, plus ce dernier est susceptible de tenir ses promesses de campagne. C'est la conclusion d'une nouvelle étude américaine réalisée aux États-Unis, au Canada et dans dix pays européens.

Kaja Kallas, Kamala Harris, Sanna Marin... Ces femmes récemment arrivées au pouvoir vont-elles enfin contribuer à redessiner le paysage politique et restaurer la relation de confiance entre citoyens et politiciens ? C'est la piste explorée par des chercheurs de la Rice University (Texas).