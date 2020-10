Voici comment créer un lien particulier avec votre chat.

S'il suffit parfois de déployer son plus beau sourire pour faire rire un nouveau-né, cela ne va pas forcément de soi avec un chat. Des chercheurs anglais des universités de Sussex et de Porstmouth se sont penchés sur l'attitude de ces félins lorsqu'un être humain tente de faire ami-ami avec eux. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Scientific Reports .

Cligner des yeux pour sourire et entamer une "dialogue"

Une première expérience supervisée par un psychologue a été réalisée auprès de 21 chats et de leur maître. Chaque propriétaire a été invité à s'asseoir à environ un mètre de son animal, puis à le regarder en fermant et rouvrant lentement les yeux.

Selon l'étude, les chats étaient plus susceptibles de "répondre" en clignant des yeux lorsque leur maître avait effectué ce même mouvement oculaire. "Les mouvements de rétrécissement des yeux chez les chats présentent certains parallèles avec le véritable sourire chez les humains", expliquent les auteurs des travaux.

Un autre test a été réalisé, cette fois directement par la chercheuse en psychologie Leanne Proops, coauteure de l'étude. L'experte a interagi avec une vingtaine d'autres chats, soit en les regardant et en clignant lentement des yeux, soit en adoptant un visage neutre sans contact visuel direct. Elle leur a ensuite tendu la main pour les inciter à s'approcher d'elle.

Les résultats ont révélé que les chats étaient plus susceptibles de manifester des signes de sociabilité si la chercheuse avait cligné des yeux auparavant.

Selon le Dr Tasmin Humphrey, auteur principal de l'étude : "La compréhension des interactions positives entre les chats et les humains peut aider le grand public à mieux comprendre ces félins, améliorer leur bien-être et nous en dire plus sur les capacités sociocognitives de cette espèce peu étudiée".

"Cette étude est la première à expérimenter le rôle du clignement lent des yeux dans la communication entre le chat et l'humain. Et c'est quelque chose que vous pouvez essayer vous-même avec votre propre chat à la maison, ou avec les chats que vous rencontrez dans la rue. C'est un excellent moyen de renforcer le lien que vous avez avec eux et d'entamer une sorte de conversation", renchérit dans un communiqué Karen McComb, professeure à l'école de psychologie de l'université du Sussex, qui a supervisé les travaux.