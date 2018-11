Voici à quoi ressemble l'arbre le plus coloré au monde

Vous avez l’impression qu’il s’agit d’une peinture? Détrompez-vous.

C'est le seul eucalyptus poussant naturellement dans l'hémisphère nord, où il peut atteindre 60 m de hauteur et 1,80 m de diamètre.

Vous le croiserez principalement en Indonésie, aux Philippines et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

C'est d’ailleurs dans ces pays que ses couleurs sont les plus éclatantes.

Une simple explication

Mais à quoi est dû un tel phénomène? Il s’agit tout simplement de l’écorce qui se régénère.

À partir de l'été, des lambeaux d'écorce brune vont se détacher progressivement, révélant ainsi un vert léger.

Au fil du temps, cette nouvelle couche d'écorce va s'assombrir, devenir bleue, puis violette, orange et enfin brune.

Mais comme les lambeaux tombent progressivement et dans le désordre, le résultat est un patchwork de couleurs unique dans la nature.

Et cet arbre porte bien son nom: l'eucalyptus arc-en-ciel.