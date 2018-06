Visiter la maison d'Anne Frank grâce à la réalité virtuelle

Pour le 89e anniversaire d'Anne Frank, les studios Force Field VR, Oculus et la Maison d'Anne Frank se sont associés pour créer une expérience immersive afin d'explorer la cachette de la jeune fille déportée en août 1944.

C'est une expérience unique: visiter la maison d'Anne Frank, depuis n'importe où dans le monde, sans avoir à se rendre à Amsterdam.

Avec l'aide d'un casque de réalité virtuelle, le "visiteur" sera pendant 25 minutes plongé au cœur d'une cachette tristement connue.

Avec un travail de petites mains et des recherches historiques, le studio Force Field VR souhaite faire vivre une expérience la plus proche de la réalité, celle qu'ont vécu Anne Frank et ses proches entre juillet 1942 et août 1944, période pendant laquelle l'adolescente se cache des nazis et écrit son désormais célèbre journal.

Ronald Leopold, directeur de la maison d'Anne Frank, remercie les studios d'avoir aidé à la création du projet et se réjouit que cette initiative, par le biais de la réalité virtuelle, offre l'opportunité aux personnes à travers le monde de visiter la cachette d'Anne Frank. La réalité virtuelle servira aussi aux personnes à mobilité réduite désirant visiter la cachette trop exiguë de la famille Frank à Amsterdam.

L'application est téléchargeable sur le store Oculus et est compatible avec le casque de réalité virtuelle de Samsung. Disponible en sept langues, dont le français, la visite immersive permet de comprendre l'enfer qu'Anne Frank a vécu pendant ces deux années.