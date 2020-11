Vers un boum des ventes d'écouteurs sans fil dans le monde

Les ventes de wearables, à savoir les montres et bracelets connectés ainsi que les écouteurs sans fil, vont connaitre en 2020 une très forte hausse de leurs ventes, de l'ordre de 32% selon le cabinet Canalys. Et ce n'est pas près de s'arrêter pour ce secteur, qui va être porté dans les années qui viennent par le succès des écouteurs sans fil, à commencer par les AirPods d'Apple.

Sur la période 2020-2024, les ventes de montres et bracelets connectés devraient progresser en moyenne de 6,7% par an, un chiffre à comparer avec les 19,8% de croissance prévus chaque année pour les écouteurs sans fil : en 2024, il pourrait ainsi s'en vendre plus de 500 millions.

Ce succès s'explique en partie par la simplicité d'utilisation de ces écouteurs et le fait qu'ils puissent être utilisés dans n'importe quelle situation, les mains libres et en mouvement, à l'extérieur en train de faire du sport ou chez soi, confiné, à travailler. Dans la mouvance des AirPods, la plupart des fabricants de casques et autres matériels audio proposent aujourd'hui leurs propres modèles.