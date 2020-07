Ventes aux enchères : ce qui séduit les acquéreurs.

La bouteille, très convoitée, s'est vendue à 1,8 million de dollars lors de la vente Sotheby's "The Ultimate Whisky Collection" alors que les estimations atteignaient 563.000 dollars.

Alors que le vin a perdu du terrain (+1% en 2019), un Macallan distillé en 1926 puis conservé jusqu'à son conditionnement 60 ans plus tard, a établi un record dans le domaine des vins et spiritueux en octobre 2019.

Le secteur du whisky rare a pris de la valeur en 10 ans (+564%). Knight Frank Research note que les collectionneurs sont toujours en quête de raretés provenant des distilleries Dalmore, Springbank, Ardbeg et Lagavulin.

Au mois de juin, Sotheby's a organisé une vente marathon d'art contemporain, impressionniste et moderne, qui a rapporté un total de 363,2 millions de dollars.

Le secteur des objets d'art a enregistré une croissance de 141% ces 10 dernières années et de 5% ces 12 derniers mois. Tandis que l'année 2019 a été marquée par des records tels que le "Rabbit" de Jeff Koons, adjugé à 91 millions d'euros, les maisons d'enchères ont transformé certaines de leurs grandes ventes en événements virtuels pendant la pandémie.

L'affaire est dans le sac

Les sacs à main constituent désormais une niche d'investissement à part entière. Ce segment a progressé de 108% en 10 ans et de 13% la seule année 2019.

Si les sacs Chanel et Louis Vuitton sont très recherchés, ce sont les créations Hermès qui font s'envoler les enchères. Un Birkin 40 Hac Porosus Crocodile noir s'est vendu à 61.287 dollars lors de la vente Christie's "Handbags Online: The Power of Colour", soit le double de son estimation. Au total, ces enchères ont rapporté près de 1,9 million de dollars.

Knight Frank Research souligne par ailleurs que les collectionneurs boudent quelque peu les voitures de collection (-7% de parts de marché ces 12 derniers mois). Cela n'a pas empêché la vente d'une Ferrari Enzo 2003 à 2,64 millions de dollars pendant la récente vente en ligne RM Sotheby's "Driving Into Summer".