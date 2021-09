Veloo.com : un jeune entrepreneur bruxellois crée le vinted belge du vélo

Tu ne l’utilises plus ? Vends-le ! On connaît cette rengaine pour les vêtements que l’on ne porte plus et auxquels on peut redonner une seconde vie mais, faire son shopping sur une plateforme pour vendre ou dénicher son deux-roues d’occasion est désormais possible.

Veloo offre un service sécurisé, simple et complet. Tu prends une photo de ton vélo, tu fixes le prix et c’est vendu !