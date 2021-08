USA : le mariage "pop-up" dans des chapelles mobiles pour échapper aux restrictions Covid

Alors que dans le monde, le Covid a contraint de nombreux couples à repousser leur mariage, aux Etats-Unis une vague de chapelles mobiles sillonnent les routes pour remplacer temples et mairies. Des caravanes aménagées, voire même des tiny houses sous la forme d'églises miniatures, se déplacent littéralement jusqu'aux amoureux pour célébrer leur union.

Se marier à domicile dans une caravane

Se marier dans une chapelle mobile. Une solution inventive que l'on doit à quelques Américains pour s'unir malgré les restrictions sanitaires. Tandis que 80% des mariages n'ont pas pu se tenir en 2020 en France, selon l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel (UPSE), certains ont donc su trouver la parade. Imaginez, de drôles de véhicules arpentent les routes sous la forme de petites chapelles mobiles, tantôt caravanes, tantôt tiny houses, et marient des couples à domicile. Plus besoin pour la famille ou les amis de se déplacer puisque l'église vient directement à eux. Efficace, dites-vous ? "Il est arrivé qu'un couple nous voie arriver sur l'autoroute de Pennsylvanie, que mon téléphone sonne et qu'ils me disent : 'Nous sommes en train de rouler sur l'autoroute, nous avons vu votre chapelle et nous aimerions nous y marier'", raconte Bil Malbon, propriétaire de Tiny Chapel Weddings, basée à Ashland, en Virginie, au New York Times.

La formule permet une célébration en petit comité

Depuis le début de la pandémie, M. Malbon a déclaré que ses services sont devenus encore plus convoités car les couples ont cherché des moyens créatifs de réduire le nombre de leurs invités à cause de la pandémie. Dans sa chapelle mobile, Bil Malbon peut accueillir un maximum de 20 personnes. Les couples intéressés par un mariage mobile, qu'il s'agisse d'une cérémonie religieuse traditionnelle ou d'une fête, peuvent s'entourer de leurs proches. En prime, des photos inoubliables, à faire pâlir d'envie n'importe quel wedding planneur sur Pinterest. Il propose plusieurs formules "Chapel to go". La première débute à 650 dollars pour un créneau de 3h et dans un rayon de 60 miles autour de Richmond. La seconde élargit le périmètre à l'Etat de Virginie pour 1.200 dollars. Enfin, pour 1.600 dollars, la Tiny Chapel Weddings se déplacera où vous le souhaitez aux Etats-Unis. D'autres mini-chapelles mobiles se sont positionnées sur le créneau. Comme la ravissante petite caravane à message de Flora Pop. L'entreprise prétend être la première à proposer des mariages "pop-up", c'est-à-dire éphémères, dans le désert (comme sur les photos prises dans le désert du Nevada à côté de Las Vegas), sur un rooftop ou même dans la rue.

La "chapelle la plus rapide du monde" dispose même d'un orgue !