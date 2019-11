USA: Amazon va inaugurer une nouvelle marque de supermarchés alimentaires

Même si Amazon est déjà propriétaire de la chaîne Whole Foods et d'une série d'épiceries Amazon Go aux Etats-Unis, la firme poursuivra ses efforts pour investir l'industrie alimentaire avec un nouveau type de chaînes de magasins physiques en 2020.

Peu après avoir publié quelques offres d'emploi pour une épicerie située dans un quartier de Los Angeles, Amazon a confirmé à CNET que l'entreprise prévoyait "d'ouvrir un supermarché alimentaire à Woodland Hills en 2020."

Un supermarché sans la technologie du groupe

Alors qu'Amazon est déjà propriétaire de la marque de magasins Whole Foods et des épiceries physiques Amazon Go, cette nouvelle enseigne proposera un concept différent. En effet, la technologie Amazon Go ne devrait pas être utilisée, c'est-à-dire que les clients devront faire leurs courses et la queue comme dans n'importe quel autre supermarché. Amazon Go regroupe des épiceries sans caisse où les achats sont enregistrés par capteurs et caméras.

Comme les offres d'emplois précisent que l'enseigne sera "la première épicerie Amazon de Woodland Hills", fort est à parier que la marque Amazon devrait figurer dans le nom de cette nouvelle enseigne.

En mars dernier, The Wall Street Journal avait déjà rapporté qu'"Amazon.com Inc. prévoit d'ouvrir des dizaines d'épiceries dans plusieurs grandes villes américaines". Bien que le quotidien évoquait l'inauguration d'une première boutique fin 2019, alors qu'il faudra attendre 2020, il a cependant visé juste pour le lieu. Amazon n'a cependant pas confirmé ni infirmé cette information selon laquelle il prévoyait d'inaugurer de nombreuses nouvelles boutiques aux Etats-Unis, et encore moins ailleurs dans le monde.