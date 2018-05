"Universités européennes": des projets pilotes dès 2019

L'UE va lancer dès 2019 des projets pilotes d'Universités européennes, des réseaux d'établissements permettant d'obtenir un diplôme en combinant des études dans plusieurs pays de l'UE, ont annoncé mardi la présidence bulgare de l'Union et la Commission.

L'exécutif européen veut "lancer des projets pilotes en 2019 et en 2020 dans le cadre du programme Erasmus", a-t-il annoncé à l'issue d'une réunion des 28 ministres de l'Education à Bruxelles.

Le déploiement complet de l'initiative devrait attendre 2021, après l'expérience des projets pilotes et le prochain cadre budgétaire pluriannuel de l'UE.

Ces Universités européennes, regroupements d'établissements existants, "permettront de renforcer la coopération transfrontière grâce à des stratégies institutionnelles à long terme", souligne la Commission.

"Elles encourageront l'innovation et l'excellence, accroîtront la mobilité des étudiants et des enseignants et faciliteront l'apprentissage des langues. La compétitivité de l'enseignement supérieur européen devrait aussi en sortir renforcée", a ajouté l'institution.