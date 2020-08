Une université américaine passe au tout virtuel pour 20.000 étudiants après une augmentation des cas de coronavirus

Une université de l’État de Caroline du Nord a annoncé lundi qu’elle passerait à des cours entièrement virtuels pour ses 20.000 étudiants, après que des dizaines de personnes ont été testées positives au COVID-19 au cours de la première semaine de retour des cours.

Cette décision reflète la décision de plusieurs villes américaines qui ont opté pour des classes hybrides (quelques jours par semaine en classe) pour les écoles primaires et secondaires, ou des classes entièrement virtuelles dans les grandes villes comme Chicago, Houston, Los Angeles et Washington.

Une annonce de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, l’une des plus populaires du pays, a déclaré que 177 étudiants qui ont été testés positifs sont actuellement en isolement et que 349 autres ont été placés en quarantaine.

Le taux de tests positifs sur le campus est passé à 13,6% la semaine dernière, contre 2,8% la semaine précédente, indique le communiqué.

"Même si nous pensons avoir travaillé pour aider à créer un environnement de vie et d’apprentissage sain et sûr sur le campus, nous pensons que les données actuelles montrent une situation intenable", ont déclaré le chancelier de l’UNC Chapel Hill, Kevin Guskiewicz, et le vice-chancelier Robert Blouin.