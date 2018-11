Une termitière aussi grande que la Grande-Bretagne découverte au Brésil

C'est la plus grande structure jamais construite par des insectes.

230.000 km2: voici la taille d'une termitière découverte à travers une forêt du Nord-Est du Brésil. Une superficie équivalente à la Grande-Bretagne, composée de quelque 200 millions de monticules d'environ 2,5 mètres de haut et 9 mètres de large. Ces collines de terre ne servent pas d'habitat aux termites. Elles contiennent des débris extraits du sol pour former un immense réseau de galeries souterraines. Le but de ces tunnels est de minimiser les temps de déplacement et d'assurer un accès plus facile aux feuilles dont elles se nourrissent.

Un poids équivalent à 4.000 pyramides

Autrefois cachée par la forêt, cette structure colossale a été découverte après des défrichages. Elle est toujours habitée mais certaines parties pourraient avoir près de 4.000 ans. Au total, le volume de terre déplacé par les termites représente environ 4.000 pyramides de Gizeh. Reste à savoir si cet édifice sera épargné par l’activité humaine…