Une table écolo et coloriable à l'infini pour les enfants

Et si les enfants pouvaient enfin colorier sur les meubles, puis effacer leur œuvre d'un coup d'éponge ? C'est l'idée de la "Coloritable", une table de coloriage éco-responsable et solidaire imaginée par deux entrepreneurs lillois.

Destinée aux 2-10 ans, elle a été pensée pour que les enfants puissent entièrement colorier et laisser libre cours à leur créativité et à leur autonomie.

"Marine Carron, l'illustratrice qui a donné vie aux drôles de bouilles et aux différents univers, a pensé un trait adapté à différents niveaux de lecture selon l'âge des enfants ", ajoute le second co-fondateur Thibault Bale.

"Nous avons créé des personnages rigolos auxquels les enfants peuvent s'identifier , comme des compagnons de route. On a imaginé trois copains et un chien pour avancer à leurs côtés, éveiller leur curiosité et stimuler leur imaginaire", explique dans un communiqué Martin Duretz, co-fondateur des drôles de Bouilles.

Les planches de coloriage (qu'il suffira d'apposer sur la table) ont été imaginées autour de l'univers de plusieurs personnages : Nico l'écolo, Bree la protectrice de la faune et de la flore, Jamy le scientifique et Zak, leur petit chien fidèle.

Et si votre enfant se lasse subitement de son œuvre, là non plus, aucun souci. Un simple coup d'éponge et la table sera comme neuve... À condition, pour cela, de bien respecter la consigne et d'utiliser les feutres à l'eau !

Au-delà de son aspect ludique et pédagogique, cette table à coloriage présent également l'avantage d'être écoresponsable puisqu'elle a été fabriquée en bois issu de forêts durables et de matériaux exclusivement produits au sein de l'Union européenne. Les tables sont désignées en France, puis produites au Portugal. Le tout livré dans des emballages en carton recyclé.

Le projet a également une dimension solidaire : toutes les cinquante tables vendues, une "Coloritable" est offerte à un service hospitalier pour enfants.