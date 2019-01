Une start-up lève 100 millions de dollars pour construire son avion supersonique

Boom Supersonic, la société qui rêve de développer un avion supersonique commercial, un demi-siècle après le Concorde, a annoncé vendredi avoir réussi à lever 100 millions de dollars.

L'opération porte le financement total de la société à 141 millions de dollars, a indiqué le groupe dans un communiqué. Plusieurs fonds d'investissements, ainsi que les groupes technologiques américains Google, Airbnb et Dropbox, soutiennent la start-up, basée à Denver, dans le Colorado.

Cela lui permet ainsi d'avancer dans le développement de son avion supersonique baptisé "Overture", qui devrait voler à Mach 2,2, soit plus de deux fois la vitesse du son, pour emporter 55 passagers.

Il s'agira du "premier avion supersonique économiquement viable au monde", promet le fondateur de l'entreprise Blake Scholl, en référence au Concorde, mis en service en 1969 et qui a toujours peiné à trouver son public.

L'avion avait été retiré du service à la suite d'un accident en 2000, lorsqu'un avion s'était écrasé peu de temps après avoir décollé de Paris, tuant 113 personnes.

Certains analystes restent néanmoins dubitatifs quant aux tentatives de raviver les vols supersoniques, en raison des coûts élevés, des nuisances sonores qu'ils génèrent et de la capacité limitée de passagers.

M. Blake promet, lui, de "rendre les vols à grande vitesse accessibles à tous", évoquant l'utilisation de technologies qui permettront à l'avion d'être silencieux au décollage et à l'atterrissage, et d'y intégrer des carburants plus propres. Le premier vol d'un prototype est programmé pour cette année.

Les doutes soulevés n'ont par ailleurs pas empêché l'intérêt de grandir chez d'autres acteurs du secteur.

Le géant américain de l'aérospatiale Boeing a dévoilé en juin son concept d'avion de ligne "hypersonique", qu'il espère faire voler à Mach 5 - soit cinq fois la vitesse du son - pour une mise en service éventuelle dans 20 ou 30 ans.

En avril, la NASA a signé un accord avec l'autre géant américain, Lockheed Martin, portant sur le développement d'un "Avion-X" supersonique.