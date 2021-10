Une Roller Tinder est organisée à Bruxelles ce 15 octobre

Tu n’avais rien de prévu pour ce vendredi ? Tu aimes faire du roller et rencontrer des gens ? Et si tu allais participer à la 3e édition de la Roller Tinder, Roller Together ?

Organisé par le collectif See U (projet d’occupation temporaire du site Usquare.brussels), cet évènement automnal vous permettra de vous déhancher sur le dancefloor mais pas comme d’habitude. Vous serez chaussé de rollers et pourrez faire bouger les paillettes que vous aurez mises sur vous et dans vos yeux.

L’évènement ne s’adresse pas qu’aux célibataires, malgré le terme de Tinder utilisé dans le nom de la soirée. Vous pouvez venir entre amis, en famille et ce, à partir de 17h et jusqu’à 22h. Pour manger, ce sera pizza pour tout le monde ! En aime la pizza, ça tombe bien d’ailleurs vous saviez que deux des 50 meilleures pizzerias du monde se trouvent justement à Bruxelles ?

Plus d’infos :