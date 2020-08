Une plateforme pour des soirées virtuelles plus vraies que nature

C'est l'une des évolutions virtuelles les plus utiles de l'été, après le boum des logiciels de réunion vidéo lié au confinement, au télé-travail et aux mesures sanitaires toujours en vigueur. Sociabiliser en ligne est devenu une pratique quotidienne pour de nombreuses personnes et trois jeunes amis font en sorte que cela devienne encore plus facile.

Aly, Amy et Anson ont imaginé une plateforme pour rendre les soirées virtuelles plus proches de celles de la vie réelle. Rally.video, disponible sur Chrome, Firefox et Safari, a pour but de faciliter les échanges virtuels entre plusieurs groupes de nombreuses personnes et pour tous types d'événements sociaux virtuels.