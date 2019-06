Une piscine à 360° sur le toit d'un building à Londres attendue en 2020

Londres devrait prochainement proposer l'expérience la plus excitante aux nageurs qui n'ont pas le vertige: un fabricant de piscines britannique prévoit de lancer le projet de construction d'une piscine sur le toit d'un building, offrant à une vue à 360°, et dont toutes les parois seront transparentes.

Si la piscine perchée sur le toit du Marina Bay Sands de Singapour représente le bassin le plus adulé du monde entier en raison de sa longueur et de son exposition exceptionnelle, le futur projet de Compass Pool pourrait éclabousser légèrement sa renommée. Car les plans présentent une piscine qui officiera comme support sur le toit d'un immeuble de 55 étages. Totalement insolite, il s'agira d'un bassin "infinity" dont le concept consiste à donner l'impression d'un périmètre sans limites, à l'image d'une piscine à débordement.

Surtout, le seul accès pour se baigner sera ce qui surprendra le plus les nageurs, puisque aucune échelle ni plongeoir ne leur permettra d'accéder à l'eau. Ils devront emprunter un escalier qui effectuera une rotation ascendante vers l'eau.

A plus de 200 m du sol, les baigneurs jouiront d'une vue plongeante sous leurs pieds et l'hôtel de luxe qui ouvrira dans l'immeuble et d'une vue à 360° sur Londres.